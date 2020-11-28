Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 106 kişiye ceza - Son Dakika

Gaziantep'te gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını uymayan 106 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep'te korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, 20 yaş altı 104 şahıs, 65 yaş üstü 2 kişi olmak üzere toplam 106 kişiye idari yaptırım uygulandı. Ekip yaptığı uygulamalarda ise 607 kişiye ise sosyal mesafe ve maske kuralını ihlalden, 10 kişiye ise karantina hükümlerine aykırı davranmaktan ceza kesti.

Uygulamalarda denetlenen 670 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. - GAZİANTEP