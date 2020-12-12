Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 320 kişiye ceza - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 320 kişiye ceza
12.12.2020 17:09
Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 320 kişiye ceza kesildi.
Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 320 kişiye ceza kesildi.
Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te hafta sonunda uygulamaya geçirilen sokağa kısıtlamasının ilk saatlerinde yasağa uymayan 320 kişiye kent genelinde denetim yapan polis ekipleri tarafından cezası kesildi. Denetimlerde 346 kişiye sosyal mesafe ve maske kuralını ihlalden 5 kişiye karantina hükümlerine aykırı davranmaktan, 20 yaş altı bir şahıs ile 65 yaş üstü 2 şahsa da kısıltamayı ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı.
Ekipler ayrıca 347 işyerini denetledi. - GAZİANTEP
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