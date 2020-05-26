Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 47 bin 831 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 47 bin 831 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca ihlalde bulunan 47 bin 831 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 47 bin 831 kişi hakkında işlem yapıldı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca ihlalde bulunan 47 bin 831 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de görülmeye başlandığı 11 Mart'tan bu yana, Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbirin alındığı anımsatıldı.

Salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin etme, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alınan kararların uygulandığı belirtilerek bu kapsamında büyükşehir statüsündeki bazı iller ve Zonguldak'ta zaman zaman sokağa çıkma kısıtlaması uygulanarak salgının yayılım hızının düşürülmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Ramazan Bayramı'nın virüsün yayılma hızıyla ilgili oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda 81 ilde bayram süresince 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındığı ve uygulamaya konulduğu hatırlatıldı. Bu karar doğrultusunda 22 Mayıs gece yarısı başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının, bu gece yarısı sona ereceği aktarılarak şöyle devam edildi:

"Genel itibarıyla 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız tarafından ülke genelinde yüksek oranda riayet edildiği gözlenmiştir. Bu itibarla aziz milletimize, kısıtlamaya uyma konusunda göstermiş oldukları duyarlılık, sosyal sorumluluk, sabır ve fedakarlık için sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Bu uygulama sırasında az sayıda da olsa kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımız olmuştur. 4 günlük süre boyunca ihlalde bulunduğu tespit edilen toplam 47 bin 831 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Halihazırda bugün saat 20.00 itibarıyla 25 ilimizdeki, 2 belde, 17 köy, 45 mahalle ve 2 mezra olmak üzere toplam 66 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmakta olup bu yerleşim yerlerindeki toplam nüfus 61 bin 559'dur. Öte yandan 63 ildeki, 395 yerleşim yerinde karantina kararı ise kaldırılmıştır."

"Bireysel önlemlere devam etmek başarıyı kalıcı hale getirmek için şart"

Gelinen nokta itibarıyla bir süredir büyük bir toplumsal başarıyla uygulanan tedbirlerin salgının yayılmasını önleme noktasında olumlu netice verdiği vurgulanarak "Ancak bu başarı ve özellikle 4 günlük kısıtlamanın bu gece tamamlanacak olması, virüsle mücadeledeki sorumluluğumuzu arttırmaktadır. Bugüne kadar yapılan fedakarlıkları düşünerek adım atmak, 'kontrollü sosyal hayat'ı öncelemek, bireysel korunma tedbirlerimizi, maske kullanımı-sosyal mesafeye riayet ve el hijyeni gibi bireysel önlemlerimizi hassasiyetle uygulamaya devam etmek, başarımızı kalıcı hale getirmek için şarttır." ifadeleri kullanıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasından sonraki günlerde hem bireysel tedbirlerin devamı hem de market, alışveriş merkezi, pazar yeri, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturulmaması ile bu yerlerde maske takma ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi istenerek şunlar kaydedildi:

"Çünkü koronavirüsle mücadelede milletimizin desteği ve önlemlere riayeti, sürecin temel belirleyicisidir. İnşallah bugüne kadar pek çok sıkıntıyı birlikte atlattığımız gibi Kovid-19 salgınını da hep birlikte aşacağımıza olan inancımız tamdır. Bu vesile ile aziz milletimizin kısıtlı şartlarda yaşamak durumunda kaldığımız Ramazan Bayramı'nı tekraren tebrik ediyor, eskisi gibi coşkuyla ve yan yana kutladığımız bayramlara en kısa sürede ulaşmak dileğiyle selam ve saygılarımızı sunuyor, virüs salgını sebebiyle kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Cenabıhakk'tan rahmet diliyoruz."

Ramazan Bayramı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 09:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 47 bin 831 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

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