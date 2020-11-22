Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 747 kişiye, 1.729.723 TL ceza yazıldı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 747 kişiye, 1.729.723 TL ceza yazıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden İstanbul'daki 747 kişiye, 1.729.723 TL ceza kesildiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden İstanbul'daki 747 kişiye, 1.729.723 TL ceza kesildiğini duyurdu. Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da 21-22 Kasım tarihlerinde belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 747 kişiye, 1.729.723 TL ceza yazıldığını bildirdi. Kurallara uyan tüm vatandaşlara teşekkür eden Yerlikaya, "Kendimizi, ailemizi, sevdiklerimizi, şehrimizi ve ülkemizi korumak için tedbirlere uyalım." ifadelerini kullandı.

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