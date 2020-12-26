Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden atık toplayıcılarına para cezası kesildi - Son Dakika

Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden atık toplayıcılarına para cezası kesildi
26.12.2020 19:36
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden atık toplayıcılarına para cezası kesildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden atık toplayıcılarına para cezası kesildi.
Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama denetimleri kapsamında "çekçek" diye tabir edilen el arabalarıyla çöp ve atık toplayan kişileri takibe aldı.
Ekipler, kısıtlamayı ihlal eden kişilerin el arabalarına el koydu ve para cezası uyguladı.
El konulan "çekçek"ler zabıta araçlarına yüklenerek Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müğdürlüğüne ait şantiyeye götürüldü.
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