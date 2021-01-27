Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ehliyetsiz sürücü otomobille takla attı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ehliyetsiz sürücü otomobille takla attı

27.01.2021 01:09

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ehliyetsiz sürücü otomobille takla attı Ehliyetsiz sürücü otomobili ile takla attı : 1 yaralı Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ehliyetsiz sürücü otomobille takla attı

Ehliyetsiz sürücü otomobili ile takla attı : 1 yaralı

KARABÜK - Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücünün daha önce ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Kaza, Karabük- Eskipazar karayolu Kayı Köyü mevkiinde meydana geldi. Abdülselam Güngör idaresindeki 78 SU 555 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü ekipler tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken sürücünün ehliyetine daha önce el konulduğu ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, sürücü Güngör'e sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından cezai işlem uygulandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ehliyetsiz sürücü otomobille takla attı
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ehliyetsiz sürücü otomobille takla attı
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ehliyetsiz sürücü otomobille takla attı
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ehliyetsiz sürücü otomobille takla attı

Otomobil, Karabük, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ehliyetsiz sürücü otomobille takla attı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Boyunluk takan Hande Erçel hayranlarını korkuttu Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki ilk görüşme gergin geçti YSK, toplam 17 partinin seçime girebileceğine karar verdi! DEVA ve Gelecek partisi listede yer almadı Kılıçdaroğlu, İnce'nin kuracağı partiye katılacağı iddia edilen 3 vekil ile görüştü 7 binden fazla kişiyi 150 milyon TL dolandıran çete üyelerinden 19'u tutuklandı Cumhurbaşkanlığı'ndan makam aracı kararı! Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen dönemi bitiyor Saadet Partisi'nde ittifak çatlağı! Erdoğan'la görüşen Asiltürk'ün açıklaması kriz çıkardı
Ortaya çıkan fotoğraf sonrası Aykut Kocaman'ın Çukur'da rol alacağı iddia edildi Ortaya çıkan fotoğraf sonrası Aykut Kocaman'ın Çukur'da rol alacağı iddia edildi         
00:31
Dev derbide ortalık karıştı! İbra'nın üzerine yürüyen Lukaku zor sakinleştirildi Dev derbide ortalık karıştı! İbra'nın üzerine yürüyen Lukaku zor sakinleştirildi         
00:06
Türkiye'yi ağlatan videosu kurgu çıkan YouTuber Fariz hakkında gözaltına alındı Türkiye'yi ağlatan videosu kurgu çıkan YouTuber Fariz hakkında gözaltına alındı         
22:33
Hatay'da, Hatay'da, "kaçak etüt merkezinde çocuğa taciz" iddiasına soruşturma         
21:47
Korkutan koronavirüs araştırması! 4 yeni Kovid-19 belirtisi daha ortaya çıktı Korkutan koronavirüs araştırması! 4 yeni Kovid-19 belirtisi daha ortaya çıktı         
21:35
Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Mostafa Mohamed, İstanbul'a geliyor Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Mostafa Mohamed, İstanbul'a geliyor         
21:10
Hastane korkusundan dolayı kayıplara karışan adam aç susuz halde dağ başında bulundu Hastane korkusundan dolayı kayıplara karışan adam aç susuz halde dağ başında bulundu         
20:48
Selin Ciğerci, reklam yapıp takipçilerini kandırınca sosyal medyada tepki çekti Selin Ciğerci, reklam yapıp takipçilerini kandırınca sosyal medyada tepki çekti         
20:15
Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı         
15:43
Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı         
15:37
Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim         
15:00
Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı         
12:49
Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size? Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size?         
12:48
Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu         
12:18
Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı         
11:38
Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm         
10:46
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 01:57:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ehliyetsiz sürücü otomobille takla attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei