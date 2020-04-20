Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 1 milyon 254 bin 12 TL ceza kesildi - Son Dakika

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Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 1 milyon 254 bin 12 TL ceza kesildi
6 saat önce
Hasta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Kocaeli'de kısıtlama kurallarını ihlal eden 539 kişiye 1 milyon 254 bin 12 TL ceza kesildi.
Hasta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Kocaeli'de kısıtlama kurallarını ihlal eden 539 kişiye 1 milyon 254 bin 12 TL ceza kesildi.
İç işleri Bakanlığı tarafından 17 Nisan Cuma günü yayımlanan genelgeyle, 30 büyükşehir ile Zonguldak'da uygulanan ve 48 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması dün gece saatlerinde sona erdi. Kısıtlama sırasında Kocaeli'de yapılan denetimlerde genelgeye aykırı hareket eden ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 539 kişiye 1 milyon 254 bin 12 TL ceza kesildi. Kesilen cezaları sosyal medya üzerinden açıklayan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, kısıtlama kurallarına uyan vatandaşlara ve görevli kamu çalışanlarına teşekkür etti. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 11:31 Kaynak: İHA
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