Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 12 bin TL ceza - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 12 bin TL ceza
22.11.2020 23:06
BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen otomobille gezintiye çıkan 4 kişiye, toplamda 12 bin 600 TL para cezası uygulandı.
BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen otomobille gezintiye çıkan 4 kişiye, toplamda 12 bin 600 TL para cezası uygulandı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimlerini arttırdı. Ekipler, kontrol yapmak için 16 ABA 423 plakalı otomobili durdurdu. Otomobildeki 1'i kadın 4 gencin, kısıtlamaya uymadıkları tespit edildi. 4 kişiye kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan toplamda 12 bin 600 TL para cezası uygulandı. 4 kişi, işlemler yapıldıktan sonra evlerine gönderildi.
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