Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 192 bin 600 lira ceza - Son Dakika

Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden 214 kişiye 192 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.

Korona virüs salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Bu kapsamda Sakarya'da polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamalarında ihlalleri önlemek adına denetimlerini sürdürüyor. Yapılan denetimler kapsamında; 14-19 Haziran tarihleri arasında 22.00 - 05.00 saatleri arası uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 173 kişi ile 20 Haziran tarihinde uygulanan 'Tam Gün Kapanma' kısıtlamasını ihlal eden 41 kişi olmak üzere toplamda 214 kişiye 192 600 TL ceza kesildi. - SAKARYA