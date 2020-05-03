Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, polisten kaçtı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, polisten kaçtı

Dur ihtarına uymadılar 13 bin TL ceza yedi

DENİZLİ - Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden iki kişi polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Kısa süren kovalamacanın ardından yaya olarak kaçan şahıslar yunus timlerine yakalandı. İki şahıs yaklaşık 13 bin TL ceza yedi.

Olay, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanında yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında uygulama yapan polis ekipleri, 20 AAE 985 plakalı otomobili durdurmak istedi. Osman S. ve arkadaşı Rıdvan C. dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından iki arkadaş Altıntop Mahallesi 855 Sokakta otomobili bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. Bölgeye gelen polis ekipleri kaçan şahısları ait aracı çekici vasıtasıyla otoparka çekileceği sırada Yunus timleri Saltak Caddesi üzerinde şüpheli buldukları iki şahsı durdurarak Genel Bilgi Taraması sorgulaması sırasında kaçan şahıslar olduğu tespit etti. Osman S. ve Rıdvan C. sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 6 bin 300 TL ceza işlem uygulandı. Osman S.'nin ise daha önce ehliyetine el konulduğu öğrenilirken Osman S.'ye dur ihtarına uymamak, emniyet kemeri kullanmamak, ehliyetsiz araç kullanmak ve trafiği tehlikeye sokma ihlallerinden yaklaşık 7 bin TL ceza işlem uygulandı. Ehliyetine ise 2024 yılına kadar el konulduğu belirtildi.