Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiler cezadan kaçamadılar
Manisa'da Ramazan Bayramı dolayısıyla korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bin 354 kişiye toplamda 1 milyon 976 bin 674 TL para cezası kesildi.
Manisa'da Ramazan Bayramı dolayısıyla korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bin 354 kişiye toplamda 1 milyon 976 bin 674 TL para cezası kesildi.
Manisa'da korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimler gerçekleştirildi. İl genelinde kolluk kuvvetleri tarafından 4 gün boyunca gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 48 kişiye adli işlem, bin 306 kişiye de idari işlem uygulandı. Denetimlerde bin 354 kişiye toplamda 1 milyon 976 bin 674 TL para cezası uygulandı. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 01:57 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiler cezadan kaçamadılar - Son Dakika
Son Dakika Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun Güzel oyuncu, bu pozuyla milyonların aklını başından aldı Ünlü sunucu sonunda isyan etti: Kalçamla mı meşhur oldum? Buse Terim, "Öncesi ve sonrası" notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı 62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu Cem Uzan torun sahibi oldu Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi