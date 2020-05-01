Sokağa çıkma kısıtlamasını takip eden gazeteciye doğum günü sürprizi - Son Dakika

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sürecini takip eden gazeteciye meslektaşları doğum günü sürprizi yaptı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Meydanında sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik uygulamasını takip eden TRT Haber kameramanı Mehmet Gençali'ye 60'ıncı yaş gününde meslektaşları sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirdi. Meslektaşlarının sürprizi karşısında duygulanan Gençali, bu anı hiçbir zaman unutmayacağını dile getirdi.

19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır ise koronavirüs salgını nedeniyle sağlıkçılar, emniyet mensupları gibi basın mensuplarının da yoğun bir şekilde çalıştığını ifade ederek "Sürekli sokakta çalışmak zorunda olan meslektaşlarımız, salgın nedeniyle özel günlerini aileleriyle birlikte kutlamakta çekiniyor. Bu zor günlerde biz de meslektaşlarımıza biraz olsun moral ve motivasyon vermek için özel günlerinde kutlama hazırladık." dedi.

Çakır, Gençali'ye sağlıklı ve mutlu yıllar diledi.