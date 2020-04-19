Sokağa çıkma kısıtlamasının 2. gününde de caddeler boş kaldı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasının 2. gününde de caddeler boş kaldı

BURSA - Korona virüs ile mücadele kapsamında bu haftaki sokağa çıkma kısıtlamasının 2. gününde de sessizliğe bürünen Bursa caddeleri havadan görüntülendi. Selvi ağaçlarıyla kaplı Çekirge Caddesindeki sokaklar ve evler eski Bursa'nın tüm güzelliklerini gözler önüne serdi.

Korana virüs ile mücadele tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tüm hızıyla devam ederken İçişleri Bakanlığı'nca alınan sokağa çıkma kısıtlama kararı Cuma gecesi saat 00,00'dan itibaren uygulanmaya başladı. Bu haftaki kısıtlamanın 2. gününde de sokaklar bomboş kaldı. Milyonlarca vatandaşın kısıtlamayı evlerinde geçirdiği anlarda Bursa'nın tarihi boş cadde ve sokaklarıyla mekanları drone ile havadan görüntülendi. Trafik yoğunluğunun en fazla olduğu saatlerde bom boş görüntüsüyle Zübeyde Hanım Doğumevi Caddesi ve Acemler Kavşağı'da dikkat çekti. Acemler kavşağı yakınlarında kısıtlamaya rağmen trafiğe izin çıkan kişilere ceza yazan polis ekipleri de drone ile görüntülendi.