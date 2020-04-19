Sokağa çıkma kısıtlamasının 2'inci gününde de boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan... - Son Dakika

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Sokağa çıkma kısıtlamasının 2'inci gününde de boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan...
1 saat önce
Korona virüs nedeniyle haftasonu boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçirildi.
Korona virüs nedeniyle haftasonu boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçirildi. Gün içerisinde çok sayıda vatandaşın kullandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kısıtlamanın 2'inci gününde de boş kaldı. Köprüden çok az sayıda otomobilin geçiş yaptığı görüldü. Boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi.
Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması yeniden ilan edilmişti. 2 gün boyunca sürecek kısıtlamanın hayata geçmesiyle İstanbul sokakları ve yollar boş kaldı. Gün içerisinde çok sayıda otomobilin geçiş yaptığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de sokağa çıkma kısıtlamasıyla adeta boş kaldı. Köprüden çok az sayıda aracın geçiş yaptığı gözlendi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 06:52 Kaynak: İHA
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