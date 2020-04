Sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde Başkent'te Kızılay meydanı sakin - Son Dakika

Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde Başkent sokakları sessiz kaldı.

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı, 22 Nisan gece yarısı itibariyle uygulanmaya başlandı. 26 Nisan gece saat 23.59'a kadar sürecek kısıtlamanın üçüncü gününde 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda hayat durmuş durumda.

Sağlık Bakanlığı'nın Korona Virüs Bilim Kurulu'nun önerisiyle, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar neticesinde, Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta, bir önceki haftalara göre 4 günlük süreyi kapsıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yıl kutlamalarında oluşabilecek kalabalığın önüne geçmek için uygulanan kısıtlamanın ardından 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en aza indirmek amacıyla; kısıtlamanın başladığı 23 Nisan tarihi ve 24 Nisan tarihinde marketler ve bakkallar sabah saat 09.00 ile 14.00 arasında faaliyetlerini sürdürdü. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların zorunlu haller hariç sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken arada kalan vatandaşlar ikametlerine en yakın noktalarda günlük ihtiyaçlarını karşıladı. Belirtilen saatler arasında market ve bakkallar evlere servis şeklinde de satış yaptı.

Öte yandan, hafta sonunun gelmesiyle birlikte 25 Nisan ve 26 Nisan tarihlerinde marketler ve bakkallar kapalı olacak. Kısıtlama dahilinde evlerinde kalan vatandaşların mağduriyetini asgariye indirmek için ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Ayrıca, tatlı üretiminin yapıldığı ve satıldığı iş yerlerinin de açık olacağı aktarıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında hafta sonu, sadece evlere paket servis şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler, valilikler ve kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirler arası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi, doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri, hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım ve benzeri faaliyetleri yürüten işletme ve firmalar, bulunduğu yerin İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi gibi gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kağıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak ham maddelerin üretiminin yapıldığı tesisler, yurt içi ve dışı taşımacılık ve lojistiğini yapan firmalar, oteller ve konaklama yerleri, gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri, çalışanları inşaat alanında ve maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler, gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları, daha önceden sözleşmeye veya taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, tedbirlere uyma şartıyla kısıtlamadan muaf tutulacak.

26 Nisan Pazar günü saat 18.00'den sonra geçerli olmak üzere tedarik zincirinin aksamaması amacıyla marketler ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması, mal kabulü ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar, hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satmamak şartıyla istisna dışında tutulacak. Belirtilen haller dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esas olacak.

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ise, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesilmeye devam edecek. - ANKARA