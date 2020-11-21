Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
21.11.2020 22:34
Esnafın iş yerlerini kapatma hazırlığı yapması Esnaflar ile röportaj Kepenk kapatan esnaf Trafikte ilerleyen araçlar Boş cadde ve sokaklar Polis ve bekçilerin denetleme yapması Polis ve bekçilerin geç kalan vatandaşları uyarması NİĞDE - Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa...
Esnafın iş yerlerini kapatma hazırlığı yapması
Esnaflar ile röportaj
Kepenk kapatan esnaf
Trafikte ilerleyen araçlar
Boş cadde ve sokaklar
Polis ve bekçilerin denetleme yapması
Polis ve bekçilerin geç kalan vatandaşları uyarması NİĞDE - Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
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