Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Ordu'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kent sessizliğe büründü. Kısıtlamadan muaf tutulan iş yerlerinde paket servisi yapılırken, belediyeye bağlı temizlik görevlilerinin de çalıştıkları gözlendi. Şehrin ana cadde ve meydanlarında bekleyen polis ve bekçiler ise istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmamaları konusunda bilgilendirilme yaptı. Kısıtlamayla kara yollarında araç yoğunluğu azalırken, trafik polisleri kontrol noktalarında denetimlerine devam etti.