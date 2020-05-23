Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Cizre'de caddelerde sessizlik hakim - Son Dakika

Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik
Caddede dolaşan vatandaşlar
Açık olan iş yerleri
Kapalı olan dükkanlar
İnen kepenkler
Ellerindeki ekmek ve gıda poşetleriyle evlerine giden vatandaşlar
Polis ekiplerinin vatandaşlara uyarıda bulunması ŞIRNAK - Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde 24-25 ve 26 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Şırnak'ın Cizre İlçesinde de başladı. Kısıtlamanın başlaması ile birlikte Cizre'de Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.