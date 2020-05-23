Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Cizre'de caddelerde sessizlik hakim - Son Dakika

Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik

Caddede dolaşan vatandaşlar

Açık olan iş yerleri

Kapalı olan dükkanlar

İnen kepenkler

Ellerindeki ekmek ve gıda poşetleriyle evlerine giden vatandaşlar

Polis ekiplerinin vatandaşlara uyarıda bulunması ŞIRNAK - Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde 24-25 ve 26 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Şırnak'ın Cizre İlçesinde de başladı. Kısıtlamanın başlaması ile birlikte Cizre'de Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.