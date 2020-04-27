Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından E-5 karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından E-5 karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
İSTANBUL - Korona virüsle mücadele kapsamında hayata geçirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasıyla bazı vatandaşlar araçlarıyla yollara çıktı. E-5 karayolu Maltepe mevkiinde akşam saatlerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. E-5 karayolunda oluşan kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi.
Korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasıyla bazı vatandaşlar yollara çıktı. E-5 karayolunda iş çıkış saatinde uzun trafik yoğunluğu oluştu. E-5 karayolu Maltepe mevkiinde kilometrelerce ara kuyruğu oluştu. E-5 karayolunda oluşan kilometrelerce araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.