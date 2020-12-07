Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hareketlilik yaşandı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hareketlilik yaşandı
07.12.2020 13:03
Tiritoğlu Parkı'ndaki yoğunluk İsmet Paşa Caddesi'ndeki yoğunluk UŞAK - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Uşak'ta cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu.
Tiritoğlu Parkı'ndaki yoğunluk
İsmet Paşa Caddesi'ndeki yoğunluk UŞAK - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Uşak'ta cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu.
Kentin işlek noktalarından İsmet Paşa Caddesi ve 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda vatandaşların yer yer yoğunluk oluşturması dikkati çekti.
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