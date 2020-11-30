Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü - Son Dakika

İkizler burcundaki tutulma, sizi nasıl etkileyecek? Ünlü Astrolog Aysun Koç anlattı

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Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum