Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk sabah, yollar ve caddeler boş kaldı - Son Dakika
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Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk sabah, yollar ve caddeler boş kaldı

7 saat önce

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk sabah, yollar ve caddeler boş kaldı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde yollar boş kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk sabah, yollar ve caddeler boş kaldı

İSTANBUL - 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde yollar boş kaldı. Boş kalan E-5 karayolu ve Beylikdüzü'ndeki bazı boş sokaklar drone ile havadan görüntülendi.

Alınan kararın ardından İstanbul'un aralarında olduğu 31 şehir için 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmıştı. Kısıtlamanın ardından ilk kent genelinde ilk sabah yolların boş kaldığı E-5'te nadiren araç geçişi olduğu görüldü. Boş kalan E-5 karayolu ve metrobüs duraklarındaki sakinlik havadan görüntülendi. Havadan görüntülerde ara sokaklar ve caddelerdeki boşlukta yer aldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk sabah, yollar ve caddeler boş kaldı

Beylikdüzü, İstanbul, Sabah, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 08:29 Kaynak: İHA

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