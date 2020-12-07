Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'da yoğunluk - Son Dakika

Haftanın ilk iş günü olmasının etkisiyle sabah saatlerinde kentin iki yakasında da trafikte artış görüldü.

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