Son Dakika › Güncel › Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbullular yollara döküldü - Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbullular yollara döküldü
6 saat önce
30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle birlikte İstanbul'da yaşayan vatandaşlar iş yerlerine gitmek için sabah saatlerinde yola koyuldu.
30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle birlikte İstanbul'da yaşayan vatandaşlar iş yerlerine gitmek için sabah saatlerinde yola koyuldu. Hareketlenen yaya ve araç trafiği havadan görüntülendi.
Korona virüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 17 Nisan ile 19 Nisan arasında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. 48 saat süren kısıtlama, gece saat 00.00'da son buldu. Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar iş yerlerine gitmek için sabahın erken saatlerinde saatlerinde yola koyuldu. D-100 karayolu Ankara ve Edirne yönünde araç trafiğinin oluştuğu gözlendi. Sabah saatlerinde vatandaşların tercih ettiği Cevizlibağ ve Mecidiyeköy gibi metrobüs istasyonları da kameralara yansıdı. Vatandaşların maske ve eldiven kullanımına özen göstermesi dikkat çekti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 09:40 Kaynak: İHA
Son Dakika ESENYURT'TA O GÖRÜNTÜLERE CEZA YAĞDI Adanalılar, sokağa çıkma yasağının bitmesiyle soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldı Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı 44 kişinin koronaya yakalandığı mahallenin muhtarı hakkında soruşturma Görenleri şaşkına çeviren çatıdaki inek, köy halkının yardımıyla aşağı indirildi Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi Sivaslı hayırsever, 10 bakkalın veresiye defterini satın aldı Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu Yasakları hiçe sayıp çocuğuyla dışarıda yakalanan baba, ceza yememek için polise direndi THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı Balkondaki çiftten saksafon, piyano ve kemanla konser Kayseri'deki 600 haneli Akmescit Köyü, karantinaya alındı Mehmet Görmez'in annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz Çanakkale'de koronavirüs sebebiyle Ramazan davulcularının bahşiş toplamaları yasaklandı