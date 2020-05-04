Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbullular yollar drone ile görüntülendi - Son Dakika

- Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbullular yollar drone ile görüntülendi

İSTANBUL - 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 1 Mayıs itibariyle başlayan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar sabahın erken saatlerinde işlerine gitmek için yola koyuldu. Haftanın ilk gününde hareketlenen İstanbul trafiği havadan görüntülendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alana Korona virüsle(Covid-19) mücadele kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 1 Mayıs itibariyle başlayan ve hafta sonu devam eden sokağa çıkma kısıtlaması son buldu. Haftanın ilk günü işlerine gitmek isteyen vatandaşlar yola koyuldu. Kısıtlamanın ardından yola çıkan vatandaşların otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturduğu gözlendi.