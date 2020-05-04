Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Şirinevliler sokağa döküldü - Son Dakika

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının bitmesiyle birlikte Şirinevler Meydanı'nda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlama bugün saat 24.00 itibari ile sona erdi. Kısıtlamanın bitmesinin ardından Şirinevler'de vatandaşlar sokağa döküldü. Şirinevler Meydanı'nda oluşan yoğunluk kameralara yansıdı. - İSTANBUL