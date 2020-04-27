Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar benzinliklere akın etti - Son Dakika

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Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar benzinliklere akın etti
6 saat önce
İstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte bazı vatandaşlar benzin istasyonlarının marketlerine akın ederek sosyal mesafeye uygun bir şekilde uzun kuyruklar oluşturdu.
İstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte bazı vatandaşlar benzin istasyonlarının marketlerine akın ederek sosyal mesafeye uygun bir şekilde uzun kuyruklar oluşturdu.
İçişleri Bakanlığının korona virüsle mücadele kapsamında yayınladığı genelgeyle aralarında İstanbul'unda bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün geçerli olan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece 24.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte İstanbul'da hayat normale dönmeye başlarken, bazı vatandaşlar gece yarısından sonra benzin istasyonlarına akın etti. Evlerinin yakınlarında bulunan benzin istasyonlarının market bölümünden alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar sosyal mesafeye uygun bir şekilde uzun kuyruklar oluşturdu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 09:40 Kaynak: İHA
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