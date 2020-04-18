Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından İstanbul'un yolları boş kaldı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından İstanbul'un yolları boş kaldı

İSTANBUL - İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması saatler 00.00 gösterdiği andan itibaren uygulanmaya başlandı. Kısıtlamanın ardından İstanbul'un yolları havadan görüntülendi.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmıştı. Karar günler öncesinde duyurulmuş olmasına rağmen bugün çok sayıda vatandaşın marketlerde ve fırınlarda yoğunluk oluşturduğu görüldü. Kısıtlamanın başladığı saat 00.00 itibari ile vatandaşlar evlerine çekildi. Kısıtlamanın ardından İstanbul'un yolları havadan görüntülendi.