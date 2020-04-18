Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

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Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
6 saat önce
Adana'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.
Adana'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 10:38 Kaynak: AA
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