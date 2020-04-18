Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

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Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
7 saat önce
Diyarbakır'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sokak ve caddeler boş kaldı.
Diyarbakır'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sokak ve caddeler boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 10:46 Kaynak: AA
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