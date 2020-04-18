Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı -... - Son Dakika

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Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı -...
6 saat önce
Antalya kent merkezi boş meydan Ankara Kızılay meydanı İzmir Konak Meydanı Van'da boş sokaklar Gaziantep meydanı ANTALYA/ANKARA/İZMİR/VAN/GAZİANTEP - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sokaklar boş kaldı.
Antalya kent merkezi boş meydan
Ankara Kızılay meydanı
İzmir Konak Meydanı
Van'da boş sokaklar
Gaziantep meydanı ANTALYA/ANKARA/İZMİR/VAN/GAZİANTEP - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sokaklar boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 11:19 Kaynak: AA
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