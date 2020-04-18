Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı (2) - Son Dakika

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Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı (2)
6 saat önce
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehirle Zonguldak'ta hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehirle Zonguldak'ta hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 01:08 Kaynak: AA
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