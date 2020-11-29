Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekildi (1) - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekildi (1)

29.11.2020 22:13

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yarın saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekildi.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yarın saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekildi.

Türkiye genelinde olduğu İstanbul'da da Kovid-19 tedbirleri kapsamında, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarıyla başladı.

Bu kapsamda, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok cadde, sokak ve meydan kısıtlamayla birlikte boş kaldı. Kentin ana arterlerinde az sayıda araç olduğu görüldü.

Kısıtlama öncesinde Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Beylikdüzü, Avcılar, Kadıköy ve Üsküdar'da bazı lokantaların önünde kuyruk oluşurken, market ve fırınlarda yoğunluk yaşandı.

Beşiktaş Meydanı'nda kısıtlamanın başlamasına az bir süre kala yoğunluğun azaldığı görülürken, trafikte hareketliliğin düştüğü ilçedeki iskelelerde vapurlar, evlerine gitmeye çalışan az sayıda insanı Anadolu Yakası'na taşıdı.

Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'ndeki polis ve zabıta ekipleri, kısıtlamanın başlamasıyla sokaktaki vatandaşlara anonslarla uyarıda bulundu.

Beykoz'da ise kalabalık cadde, sokak ve meydanlarda kısıtlamayla beraber sessizlik hakim olurken, vatandaşların kısıtlamaya uydukları görüldü.

Kısıtlamanın başlamasıyla Silivri'nin merkezi ve sahil şeridinde sessizlik yaşanırken, polis ekiplerinin devriye attığı dikkati çekti.

Anadolu ve Avrupa yakalarında işlek meydan ve sokaklar sessizliğe bürünürken, başta metro, metrobüs ve tramvay olmak üzere toplu taşıma araçlarındaki yolcu yoğunluğunun azaldığı görüldü.

Kentin birçok noktasında paket servis hizmetinde çalışan motorlu kuryelerin hareketliliği gözlenirken, polis ekipleri de durdurdukları sürücülerin izin belgeleri olup olmadığını kontrol etti.

Kısıtlama, yarın saat 05.00'te sona erecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekildi (1)
Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekildi (1)
Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekildi (1)
Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekildi (1)

İstanbul, Türkiye, Üsküdar, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekildi (1) - Son Dakika


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