Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla İstanbul sessizliğe büründü - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla İstanbul sessizliğe büründü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması İstanbul'un da aralarında bulunduğu 15 ilde gece yarısı 00.00 itibariyle başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması İstanbul'un da aralarında bulunduğu 15 ilde gece yarısı 00.00 itibariyle başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte İstanbul'da ana arterler başta olmak üzere şehrin caddelerinde ve sokaklarda sakinlik hakim oldu. Kısıtlamanın başlamasına dakikalar kala evlerine dönmek isteyen vatandaşların bir süreliğine trafikte yoğunluk oluşturduğu görülürken, saat 00.25 itibarıyla İstanbul Büyükşehir Beldiyesi mobil uygulamasının verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 2'ye düştü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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