Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da sessizlik hakim oldu - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da sessizlik hakim oldu

11.12.2020 21:43
Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da sessizlik hakim oldu, System.String[]

Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boşaldı.

Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boşaldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Konya'da da saat 21.00 itibarıyla insanlar evlerine çekildi.

Kısıtlamaların ardından, kentte yoğunluk yaşanan Zafer, Aladdin Bulvarı ve Kule civarı ile şehrin simge mekanı Mevlana Müzesi'nin bulunduğu Mevlana Meydanı sessizliğe büründü.

Polis ekipleri caddelerde uygulama yaptı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, kentte pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması cadde ve sokaklardaki araç ve yaya yoğunluğu azaldı.

Şehrin işlek noktalarından Kent Meydanı, Yeşilyol, Ambaryolu, Uzunçarşı ve Kurtuluş Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.

Yasağın başladığı 21.00'den itibaren de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 uygulama noktasında araçları durdurarak evrak kontrolü yapıyor.

Polis ekipleri, Uzun Çarşıdaki uygulama noktasındaki denetimde bir otomobildeki 2 kişiye, sokağa çıkma yasağında belgeleri olmadığı dolayısıyla ceza kesti.

Aksaray

Aksaray'da, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ile Ankara ve Kafeler caddeleri gibi kalabalığın yoğun olduğu yerlerde sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirdi.

Karaman

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, 14 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Karaman'da başladı.

Kentte Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan kısıtlamalara genelde uyulduğu gözlendi.

İşletmelerin ve vatandaşların yoğun bulunduğu Aktekke Kent Meydanı, İstasyon ve İsmet Paşa Caddesi'nde ise kalabalıklar kısıtlama çerçevesinde son derece azaldı.

Polis ekipleri, açık olan lokantalara ve pastanelere sadece paket servisi yapmaları konusunda uyarılarda bulundu. Kentin tüm mahalle ve caddelerine dağılan ekipler sokaklardaki vatandaşların evlerine girmelerini sağlıyor.

Aksaray, Karaman, Afyon, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da sessizlik hakim oldu - Son Dakika


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