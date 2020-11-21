Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla trafik denetimleri de başladı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla trafik denetimleri de başladı

Bursa'da korona virüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararına ilişkin denetimler ilk dakikalarda başladı.

Bursa'da korona virüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararına ilişkin denetimler ilk dakikalarda başladı. Saat 20.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Bursa'da denetimler ilk dakikalarda başladı. Hafta sonu boyunca olan yasak kapsamında polis ekipleri de denetimleri sürdürmeye başladı. Şehir merkezinde oluşturulan denetim noktalarında trafik ve asayiş polis ekipleri, araçları tek tek durdurarak gerekli kontrolleri yapıyor. Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtını dikkate almayarak sokağa çıkan sürücü ve yayalara ceza kesilirken, denetimlerin yasağın sona ereceği hafta sonuna kadar süreceği öğrenildi. - BURSA

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