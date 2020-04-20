Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından E-5 karayolunda hareketlilik - Son Dakika

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Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından E-5 karayolunda hareketlilik
34 dakika önce
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından E-5 karayolunda hareketlilik Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonu için alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının bitmesinin ardından E-5 karayolunda hareketlilik başladı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından E-5 karayolunda hareketlilik
İSTANBUL - Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonu için alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının bitmesinin ardından E-5 karayolunda hareketlilik başladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlama bugün saat 24.00 itibari ile sona erdi. Kısıtlamanın bitmesinin ardından İstanbul'un ana arterlerinden biri olan E-5 karayolunda hareketlilik başladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 01:59 Kaynak: İHA
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