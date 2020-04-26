Sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde de Havza sakin - Son Dakika

Havza'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde de sokaklar boş kaldı. Belediye ekipleri ise çalışmalarını sürdündü.

Havza Belediyesine bağlı Temizlik İşleri, Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner Hizmetleri birimi tarafından çalışmalara ara verilmedi.

Zabıta ekiplerince ilçe genelinde ekmek satışı yapanlar ile fırınlar denetlenerek, genel hijyen kurallarına uymaları maske, eldiven takmaları ve fırınların iftara 2 saat kala üretim ve faaliyetlerini durdurmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Veteriner Hizmetleri birimi tarafından da belirli noktalarda sokak hayvanları besleme noktaları oluşturularak mama ve su bırakıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ise geceleri Memduhiye ve Karşıyaka mahallelerinde dezenfeksiyon çalışması yapılırken gündüz ise rutin temizlik çalışmalarına devam edildi.

Kısıtlamanın dördüncü gününde Havza Vefa Sosyal Destek Grubu'nca 15 talep karşılandı. Böylelikle Havza Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasında toplam 82 talep karşılanmış oldu.

Türk Kızılay Havza temsilciliğince 65 yaş üstü ve kronik hastalar ile ihtiyaç sahiplerine ramazan pidesi dağıtımına devam edildi.

Türk Kızılay Havza Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu ile gönüllüler tarafından mahalle muhtarları eşliğinde ramazan ayının ikinci gününde 300 pide dağıtıldı.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağına Havza genelinde uyulduğunu ifade ederek, "Halkımıza evlerinde kaldıkları için teşekkür ediyorum. Bu süreçte belediyemizin ilgili birimleri halkımızın mağdur olmaması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Unutmayalım yapılan her şey halkımızın sağlığı için. Havza'da sokağa çıkma yasağına uyma oranı oldukça yüksek. Teşekkürler Havza." dedi.