Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sokaklar boş kaldı - Suruç - Son Dakika

Suruç 'ta boş kalan sokak ve caddelerden görüntüler ŞANLIURFA - Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sokaklar boş kaldı.

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