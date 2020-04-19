Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sokaklar boş kaldı - Suruç - Son Dakika
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Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sokaklar boş kaldı - Suruç
6 saat önce
Suruç'ta boş kalan sokak ve caddelerden görüntüler ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sokaklar boş kaldı.
Suruç'ta boş kalan sokak ve caddelerden görüntüler ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sokaklar boş kaldı.
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19.04.2020 17:23:59. #1.13#
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