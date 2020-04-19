Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sokaklar sessizliğini korudu - Son Dakika

Erzurum'da korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.



İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ikinci gününde Erzurum genelinde cadde, sokak ve meydanlar sessizliğini korudu. Polis ekipleri, kısıtlamanın ikinci gününde de kent genelinde farklı noktalarda kontroller gerçekleştirdi.



Her gün binlerce kişinin alışveriş için akın ettiği caddeler boş kalırken, Erzurumluların yüzde 98 oranında kısıtlamaya uyarak evlerinde kaldığı görüldü. - ERZURUM