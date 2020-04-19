Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde boş caddeler havadan görüntülendi - Son Dakika

Korona virüs ile mücadele kapsamında bu haftaki sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de sessizliğe bürünen Bursa caddeleri havadan görüntülendi.



Korana virüsle mücadele tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tüm hızıyla devam ederken, İçişleri Bakanlığınca alınan sokağa çıkma kısıtlama kararı Cuma gecesi saat 00.00'dan itibaren uygulanmaya başladı. Bu haftaki kısıtlamanın ikinci gününde de sokaklar boş kaldı. Vatandaşların evlerinde kaldığı Bursa'da tarihi boş cadde ve sokaklar drone ile havadan görüntülendi. Selvi ağaçlarıyla kaplı Çekirge Caddesi'ndeki sokaklar ve evler eski Bursa'nın tüm güzelliklerini gözler önüne serdi. Trafik yoğunluğunun en fazla olduğu saatlerde boş olan Zübeyde Hanım Doğumevi Caddesi ve Acemler Kavşağı da dikkat çekti. Acemler Kavşağı yakınlarında kısıtlamaya rağmen trafiğe çıkan kişilere ceza yazan polis ekipleri de drone ile görüntülendi. - BURSA