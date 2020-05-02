Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklardaki sessizlik - Son Dakika
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Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklardaki sessizlik
6 saat önce
Başkentte yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Ankara Kalesi, Ulus ve Atakule çevresinde sessizlik hakim.
Başkentte yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Ankara Kalesi, Ulus ve Atakule çevresinde sessizlik hakim.
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2.05.2020 21:40:09. #1.13#
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