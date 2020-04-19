Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Kadıköy Meydanı boş kaldı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Kadıköy Meydanı boş kaldı

İSTANBUL - İstanbulKorona virüs salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı kararıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan İstanbul'da günde milyonlarca insanın uğradığı Kadıköy meydanı boş kaldı. Meydanın boş hali havadan görüntülendi.

Korona virüs salgınında İstanbul'un en işlek noktalarından birisi olan Kadıköy meydanı sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci ve son gününde havadan görüntülendi. Bomboş olan meydanda polis ve zabıta ekipleri yer alırken basın mensupları ıssız Kadıköy'de görev yaptı. Meydanın boş hali ise havadan görüntülendi.