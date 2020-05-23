Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gecesinde polis ekiplerinden E-5'te trafik uygulaması - Son Dakika

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasından sonra İstanbul'da polis ekiplerinin trafik uygulamaları başladı. E-5 karayolunda yapılan uygulamalarda kurallar uymayanlara ceza kesildi.



Türkiye'de etkili olan korona virüs (COVİD-19)'a karşı alınan önlemler arasında olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00'da 81 ilde uygulanmaya başlandı. Ramazan Bayramı nedeniyle ülke içindeki hareketliliğin önlenmesi amacıyla ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların evlerinde kalması isteniyor.



Kısıtlamanın başladığı saatten itibaren İstanbul'da trafik uygulaması gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri E-5 karayolu Ayvansaray Mevkiinde yapılan trafik uygulamasında bir sürücüye cezai işlem uygulandı. Uygulama sabah saatlerine kadar devam etti. Uygulama il genelinde 4 gün süreyle devam edecek. - İSTANBUL