Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü cadde ve meydanlar boş kaldı - Son Dakika
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Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü cadde ve meydanlar boş kaldı
6 saat önce
Mersin'de cadde, park, sahil ve meydanlardan görüntüler MERSİN - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Mersin'de hafta sonu cadde, sokak ve sahiller boş kaldı.
Mersin'de cadde, park, sahil ve meydanlardan görüntüler MERSİN - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Mersin'de hafta sonu cadde, sokak ve sahiller boş kaldı.
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19.04.2020 00:36:51. #1.13#
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