Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kalan yollar havadan görüntülendi - Son Dakika

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kalan Fatih'in en işlek 4 noktası havadan görüntülendi.



Korona virüse (covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde geçerli olacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Gece saat 00.00 itibariyle başlayan kısıtlamanın ilk gününün sabah saatlerinde İstanbul'da sessizlik hakimdi.



Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında boş kalan Fatih'in en işlek noktaları Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı havadan görüntülendi.



Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre mega kentte trafik yoğunluğu yüzde 4'e düştü. - İSTANBUL