Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sokak ve caddelerin yanı sıra kara yolları da boş kaldı. Kısıtlamanın ilk gününde il merkezi dışında, ilçe ve mahallelerde de kolluk kuvvetleri dışında sokak ve yollar boş kaldı.