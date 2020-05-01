Son Dakika › Güncel › Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı
14 dakika önce
Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sokak ve caddelerin yanı sıra kara yolları da boş kaldı.
Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sokak ve caddelerin yanı sıra kara yolları da boş kaldı. Kısıtlamanın ilk gününde il merkezi dışında, ilçe ve mahallelerde de kolluk kuvvetleri dışında sokak ve yollar boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 11:44 Kaynak: AA
Son Dakika Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize Safiye Soyman, Nur Yerlitaş'ın son günlerini anlattı: Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem şarkısını dinlerdi Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler Kendall Jenner, hakkındaki "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumlarına cevap verdi Küs olan Seren Serengil ve Gülben Ergen yıllar sonra yan yana geldi Aşk 101 dizisinin yıldızı Pınar Deniz, makyajsız halini paylaştı Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile pozlarını paylaştı RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun 20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak