Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde caddeler boş kaldı - Son Dakika

Trabzon ve Ordu'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasıyla cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Ordu

Ordu'da sakin bir gün daha yaşanıyor.

Süleyman Felek, İsmet Paşa ve Sırrıpaşa caddeleri, Demokrasi ve Köprübaşı meydanları ile sahil kenarında sakinlik gözleniyor.

Karadeniz Sahil Yolu'nda ise araç trafiği çok düşük seviyede gerçekleşiyor.

Polis, temizlik işçileri, bekçi ve kuryeler de maske kullanarak görevlerini sürdürüyor.

Uygulama noktalarında görevli polis memurları, az sayıda geçen araçları denetledi.

Belediye ekiplerinin cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürdüğü görüldü.

Bugün saat 14.00'e kadar açık olan market ve bakkala giden vatandaşların, maske kullanımına dikkat ettiği gözlendi.