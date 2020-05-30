Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde denetimler sürüyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından polis ekipleri, kentte uygulama noktaları kurarak kontrol yaptı.

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