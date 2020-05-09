Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde işe gitmek isteyen vatandaşlar yollara düştü - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde işe gitmek isteyen vatandaşlar yollara düştü

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı tarafından 24 ilde devam ettirilen sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşların yollara çıktığı görüldü. İstanbul'un önemli yerlerinden olan Taksim Meydanında da yoğunluğun olmadığı görüldü.

Dünyada ve Türkiye'de etkili olan Koronavirüs - COVİD 19- salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağı başladı. Yasaktan muaf olan vatandaşlar ise, sabahın erken saatlerinden itibaren işlerine gitmek için dakikalarca otobüs bekledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 23 büyükşehir ve 1 ilde devam ettirilen sokağa çıkma kısıtlaması beşinci defadır devam ediyor. Yaklaşık 65 milyona yakın vatandaşın evde kalması ile salgının önüne geçilmesi planlanıyor. Gece 00.00'da başlayan yasak 11 Mayıs saat 00.00'da kalkacak.

İstanbul'da da yasaktan muaf olan vatandaşlar işlerine gitmek için toplu taşıma araçlarını kullandıkları görüldü. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına, maske kullanımını da önem verdikleri görüldü. Normal zamanlarda dolu olan Taksim Meydanının da boş olduğu görüldü. E-5 Karayolunda ise trafiğin az olması dikkat çekti.